ПДВ до державного бюджету

Упродовж десяти місяців цього року суб’єкти підприємництва Тернопільщини сплатили до державного бюджету 1 мільярд 535,3 мільйона гривень податку на додану вартість. Це на 222,3 мільйона більше, ніж за аналогічний торішній період.

Лише за жовтень цього року бізнес області спрямував до державного бюджету 172,6 мільйона гривень податку на додану вартість. До слова, на Тернопільщині зареєстровано 2877 юридичних осіб — платників податку на додану вартість.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім платникам, які упродовж непростого для всієї країни, й бізнесу зокрема, періоду вчасно та в повному обсязі сплачують податки та збори. Разом — переможемо!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області