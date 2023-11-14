Перенесення перевірок через мобілізацію, хворобу тощо

Відповідно до пункту 44.5 статті 44 Податкового кодексу України (ПКУ) у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 статті 44 ПКУ, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк із дня такої події письмово повідомити (із наданням оформлених відповідно до законодавства документів, підтверджуючих настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів) контрольний орган за місцем обліку в порядку, встановленому ПКУ для подання податкової звітності, та контрольний орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації, надано авторизацію відповідно до Митного кодексу України або дозвіл на застосування спеціальних (у тому числі транзитних) спрощень. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом дев’яноста календарних днів із дня, що настає за днем надходження повідомлення до контрольного органу.

При наданні платником податків у порядку та строки, визначені першим абзацом пункту 44.5 статті 44 ПКУ, повідомлення та неможливості проведення перевірки платника податків у зв’язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податків документів строки проведення таких перевірок (окрім перевірок, визначених статтею 200 ПКУ) переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків, але на строк не більше ніж 120 днів.

Пунктом 85.9 статті 85 ПКУ встановлено, що у разі коли до початку або під час проведення перевірки оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, були вилучені правоохоронними та іншими органами, зазначені органи зобов’язані надати для проведення перевірки контрольному органу копії зазначених документів або забезпечити доступ до перевірки таких документів.

Такі копії, засвідчені печаткою та підписами посадових (службових) осіб правоохоронних та інших органів, якими було здійснено вилучення оригіналів документів, або яким було забезпечено доступ до перевірки вилучених документів, повинні бути надані протягом трьох робочих днів із дня отримання письмового запиту контрольного органу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області