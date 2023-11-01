Податкова знижка на витрати з оренди житла для внутрішньо переміщених осіб

Порядок та підстави нарахування податкової знижки регламентуються статтею 166 Податкового кодексу України, згідно з підпунктом 166.1.2 пункту 166.1 якої підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності, в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари, роботи чи послуги (підпункт 166.2.1 пункту 166.2 статті 166 ПКУ).

Копії зазначених у підпункті документів (окрім електронних розрахункових) надаються разом із декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються контрольному органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого ПКУ (підпункт 166.2.2).

Якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в декларації лише реквізити електронного розрахункового документа.

Відповідно до статті 4 Закону України від 20 жовтня 2014 року за номером 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» із змінами та доповненнями факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

При цьому, такі особи зобов’язані інформувати контрольні органи про зміну даних, зокрема, щодо адреси реєстрації місця проживання відповідно паспортного документа та адреси фактичного місця проживання/перебування відповідно до інформації, зазначеної в довідці, шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків за формою №5ДР.

Слід зазначити, що підпунктом 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 ПКУ визначено умови для отримання податкової знижки для осіб, які мають статус внутрішньо переміщених, за фактично сплачені ними протягом звітного року суми коштів, у вигляді орендної плати за договором оренди житла. Зокрема, платник податку має право скористатися податковою знижкою за умови, що він та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:

не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

З метою перевірки зазначеної інформації у заяві мають міститися відомості, які дозволяють ідентифікувати членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контрольний орган і мають відмітку в паспорті).

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені (підпункт 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Таким чином, для отримання податкової знижки на суму коштів, сплачених у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), платник податку — внутрішньо переміщена особа має подати до контрольного органу, в якому перебуває на обліку:

декларацію;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

копію договору оренди житла;

копії платіжних та розрахункових документів, що підтверджують факт сплати (крім електронних розрахункових документів);

заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

Додатковими документами, які підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки може бути витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської райдержадміністрацій щодо адресної допомоги для покриття витрат на проживання тощо.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області