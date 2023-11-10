Про єдиний рахунок та заповнення платіжних інструкцій

На сьогодні для суб’єкта господарювання важливо бути поінформованим щодо змін податкового законодавства, можливостей сплати податків, зокрема через єдиний рахунок, адже такий спосіб є комфортним, оскільки скорочує платникам фінансові витрати і час на формування розрахункових документів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Саме стосовно цього і відбулася традиційна «гаряча лінія», під час якої заступниця начальника управління — начальниця відділу обліку платежів та зведеної звітності управління економічного аналізу Марія Кужда відповіла на запитання платників податків.

Основний акцент під час телефонного спілкування пані Марія зробила на перехід на використання єдиного рахунку для сплатити всіх поточних платежів, податкового боргу та недоїмки з єдиного внеску, грошових зобов’язань, які визначені на підставі податкових повідомлень-рішень. Як зауважила керівниця, єдиний рахунок — це один рахунок для сплати податків, зборів, інших платежів, що контролюються ДПС, та єдиного внеску. Його використання передбачене статтею 351 Податкового кодексу України.

Платники податків натомість запитували про нюанси порядку заповнення платіжних інструкцій на сплату платежів до бюджету та фондів соціального страхування.

Як розповіла Марія Кужда, на сьогодні юридичні особи, фізичні особи-підприємці та громадяни при здійсненні сплати податкових платежів та єдиного внеску заповнюють у платіжній інструкції всі обов’язкові реквізити.

Перелік обов’язкових реквізитів платіжної інструкції, які заповнюються платниками, визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року за номером 163, та Порядком заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2023 року за номером 148.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області