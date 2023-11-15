Скористалися правом на податкову знижку

Станом на початок листопада своїм правом на повернення надмірно сплаченого податку скористалися 4312 осіб. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Задля отримання податкової знижки вони задекларували 88,2 мільйона гривень витрат. Для порівняння, торік 3826 осіб задекларували 73,4 мільйона гривень витрат.

Найчастіше підставою для отримання податкової знижки жителів нашої області є понесені витрати на навчання. Так, понад 81 відсоток декларантів (3466 осіб), заявили про це, зазначивши, що витратили торік на здобуття освіти 75,3 мільйона гривень.

Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право на повернення податку 802-м декларантам, а оплата відсотків за іпотечними кредитами — 26-ти нашим краянам. Про витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла інформувало восьмеро громадян. Ще семеро задекларували витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей, а троє — на переобладнання транспортних засобів.

Після перерахунків громадянам нараховано до повернення 15,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. При цьому 15 мільйонів (94,5 відсотка) декларанти вже отримали.

Податківці нагадали, що подати декларацію для того, щоб скористатися правом на податкову знижку за попередній податковий період (2022 рік), можна до кінця 2023 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області