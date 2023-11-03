Сплата військового збору у разі зміни місця проживання

Відповідно до підпункту 1 прим.2 пункту 2 статті 29 Бюджетного кодексу України (БКУ) військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з пунктом 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (ПКУ), належить до доходів загального фонду Державного бюджету України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання — платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду (пункт 8 статті 45 БКУ).

Згідно з підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контрольного органу за основним місцем обліку.

Наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 із змінами та доповненнями затверджено Порядок обліку платників податків і зборів, відповідно до пункту 10.13 розділу X якого, платник податків, який згідно з пунктом 10.2 розділу Х цього порядку має сплачувати за попереднім місцезнаходженням податки і збори, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцеві податки і збори, після взяття на облік в контрольному органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) обліковується до кінця бюджетного періоду (календарного року) в контрольному органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) із відповідною ознакою.

Відповідно до пункту 10.2 розділу Х порядку за номером 1588 у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим законодавством загальнодержавних податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду.

Якщо внаслідок зміни місцезнаходження юридичної особи змінюється територія територіальної громади, такий платник податків обліковується:

із визначенням кодів територій територіальної громади згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад за попереднім та новим місцезнаходженням платника податків;

до закінчення бюджетного періоду з ознакою щодо сплати за попереднім місцезнаходженням податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів.

З огляду на сказане, у разі зміни суб’єктом господарювання місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, військовий збір сплачується до закінчення поточного бюджетного року за попереднім місцезнаходженням.

При цьому розрахунок подається за основним місцем обліку, тобто до контрольного органу за новим місцезнаходженням суб’єкта господарювання.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області