Торішні надходження перевищені

Упродовж січня-жовтня цього року до бюджету надійшло 415,6 мільйона гривень військового збору. Надходження перевищили показник десяти торішніх місяців на 43,5 мільйона.

Лише у жовтні наші краяни сплатили 42,7 мільйона гривень «патріотичного» збору.

Принагідно податківці нагадали, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області