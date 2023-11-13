Відомості з ДРФО — через портал «Дія»

Пунктом 70.3 статті 70 Податкового кодексу України передбачено, що до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб — платників податків включаються такі дані про фізичних осіб, зокрема джерела отримання доходів, сума нарахованих та/або отриманих доходів та сума нарахованих та/або сплачених податків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок отримання відомостей з Державного реєстру встановлений Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822 зі змінами та доповненнями.

Відповідно до пункту 1 розділу X цього положення фізична особа, яка зареєстрована у Державному реєстрі чи в окремому реєстрі Державного реєстру, може отримати відомості про себе, наявні у Державному реєстрі.

Відомості з Державного реєстру є документом, який безоплатно надається контрольним органом за зверненням фізичної особи (представника) щодо отримання відомостей про себе з Державного реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Державному реєстрі.

Згідно з першим абзацом пункту 4 розділу Х положення для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа звертається особисто або через представника до контрольного органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контрольного органу подає документ, що посвідчує особу, та заяву щодо отримання відомостей з Державного реєстру про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за формою №10ДР (додаток 14). Представник додає до заяви за формою №10ДР довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей з Державного реєстру, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя.

Пунктом 6 розділу Х положення визначено, що контрольний орган протягом трьох робочих днів із дня звернення фізичної особи (представника) надає відомості з Державного реєстру за формою, наведеною в додатку 15 до положення.

Отримати відомості про джерела/суми нарахованих доходів з Державного реєстру можна в один із таких способів:

у паперовій формі — шляхом звернення особисто або через представника до контрольного органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контрольного органу відповідно до вимог розділу Х положення;

в електронній формі — шляхом надсилання запиту через мобільний додаток Моя податкова» (застосунок «Моя податкова» в App Store або Google Play) або засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» (cabinet.tax.gov.ua) або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія» (diia.gov.ua).

Таким чином на сьогодні будь-який громадянин України (старше 18 років) може подати запит на отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія).

Для цього необхідно зареєструватися чи авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

Обрати період, за який громадянин хоче отримати інформацію.

Надіслати запит.

Отримати повідомлення про готовність надання відомостей на електронну адресу.

Воно буде доступним у розділі Зверніть увагу в кабінеті громадянина на Порталі Дія.

Самі відомості можна завантажити в розділі «Документи» в кабінеті громадянина на Порталі Дія.

На доповнення, згідно з пунктом 3 Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 грудня 2019 року за номером 1137 зі змінами та доповненнями, власником (держателем) Порталу Дія та виключних майнових прав інтелектуальної власності на його програмне забезпечення є держава в особі Міністерства цифрової трансформації України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області