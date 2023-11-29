Юніорські звитяги

Наприкінці минулого тижня у Тячеві на Закарпатті визначилися лауреати кубка України з греко-римської боротьби серед юніорів віком до двадцяти років. Участь у ньому взяли 127 атлетів з усіх куточків нашої держави.

Честь нашого краю захищали вихованці Тернопільської КДЮСШ із цього виду єдиноборств та обласної ШВСМ, які нині навчаються в Західноукраїнському національному університеті. Виступили наші земляки успішно, повернувшись додому з трьома медалями.

У суперечці борців, чия вага не перевищує 72 кілограми, не було рівних Максимові Радику. А відзнак за третє місце удостоєний Михайло Головко. У ваговій же категорії до 67 кілограмів бронзовим призером став Анатолій Паснак.

Тернопільські борці займаються під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Телебана, майстрів спорту Володимира Лучанка і Василя Мончака.

На фото: тернопільські борці разом зі своїми наставниками після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж