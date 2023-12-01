Активно використовують електронні сервіси

Воєнний стан спонукав жителів нашого краю до активного використання електронних сервісів та обмеженого безпосереднього спілкування. А усі можливості електронного кабінету — від подання звітності, заяв до з’ясування нарахованих та сплачених платежів тощо громадянам надає наявність у них цифрового підпису.

Так, із початку цього року працівники сектору реєстрації користувачів Головного управління ДПС України, що діє у ЦОПі Тернопільської ДПІ, видали 15808 сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису. Тільки в листопаді видано понад дві тисячі електронних ключів.

Податківці нагадали, що послуга з видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, приватних підприємців та громадян є безкоштовною та займає до десяти хвилин часу. Охочі можуть нею скористатися, відвідавши сектор реєстрації користувачів ГУ ДПС в області, що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Білецька,1, Центр обслуговування платників Тернопільської ДПІ, кабінет 122.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області