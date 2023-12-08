На підтримку Збройних сил України

Упродовж січня-листопада цього року до бюджету від платників Тернопільщини надійшло 459 мільйонів гривень військового збору. Надходження перевищили показник торішніх одинадцяти місяців на 44 мільйони.

Лише у листопаді наші краяни сплатили 43,4 мільйона гривень «патріотичного» збору, що на 500 тисяч грн більше, ніж за відповідний торішній період.

Принагідно податківці нагадали, що військовий збір запроваджено в Україні із серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області