Олімпійський проєкт

Нещодавно четвертокласники Тернопільської ЗОШ №2-правового ліцею познайомилися з проєктом Національного олімпійського комітету України #DoLikeOlympians. Перед його початком юних прихильників здорового способу життя привітала стипендіатка місцевого осередку громадської спортивної організації в Тернопільській області Валерія Демчук.

У доступній формі дітям розповіли про найвищі досягнення як найбільш уславлених вітчизняних олімпійців, так і відомих тернопільських спортсменів. Після чого представниця місцевого осередку Анастасія Гикава провела для школярів олімпійську вікторину. Найактивніші отримали на згадку подарунки і сувеніри. А традиційна розминка підбадьорила їх перед дружнім протистоянням юнаків і дівчат.

Візитною карткою проєкту, до речі, є фото в стрибку. Під наглядом учителів фізичної культури Мирослава Лучанка, Володимира Щербини і Володимира Романюка діти доклали максимум зусиль, аби ці світлини виглядали якомога ефективніше.

Фото із соціальних мереж