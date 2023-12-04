Право на податкову знижку внутрішньо переміщених осіб

Громадяни — платники податку на доходи фізичних осіб мають право по 31 грудня 2023 року (включно) скористатися правом на податкову знижку за наслідками 2022 року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки включається, зокрема, і сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.

Платник податку має право скористатися зазначеною у підпункті 166.3.9 пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України податковою знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:

— не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

— не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного (податкового) року.

Варто також зауважити, що коли платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (підпункт 164.4.3 пункту 164.4 статті 164 ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області