Скористалися правом на податкову знижку

Станом на початок грудня своїм правом на повернення надмірно сплаченого податку скористалися 4656 осіб. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Задля отримання податкової знижки вони задекларували 94,57 мільйона гривень витрат. Для порівняння, торік 4156 осіб задекларували 78,48 мільйона гривень витрат.

Найчастіше підставою для отримання податкової знижки жителів нашої області є понесені витрати на навчання. Так, 79,1 відсотка декларантів, а це 3683 особи, заявили про це, зазначивши, що витратили торік на здобуття освіти 79,5 мільйона гривень. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право на повернення податку 927-ми декларантам. А оплата відсотків за іпотечними кредитами — 26-ти нашим краянам.

Про витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла інформувало 9 громадян. Ще 8 осіб задекларували витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей, а 3 — на переобладнання транспортних засобів.

Після перерахунків громадянам нараховано до повернення 17,02 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. При цьому 16,15 мільйона (94,9 відсотка) декларанти вже отримали.

Податківці також нагадали, що подати декларацію для того, аби скористатися правом на податкову знижку за попередній податковий період (2022-й рік), можна до кінця 2023 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області