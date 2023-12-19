Традиційний турнір пам’яті Василя Дем’яного

Уже в 23-й раз у Тернополі провели традиційний Всеукраїнський юнацький турнір з греко-римської боротьби пам’яті шестиразового чемпіона України, майстра спорту Василя Дем’яного. За нагороди змагань сперечалися понад три сотні юних атлетів з багатьох куточків нашої держави, а також гості з Румунії.

Напружені та азартні сутички у чотирьох вікових групах засвідчили, що і вихованцям Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби вистачило майстерності піднятися на п’єдестал пошани. Найбільше — серед старших 2007—2008 років народження. У своїх вагових категоріях не було рівних Владиславові Топольницькому, а Юрій Мельник і Владислав Кротюк удостоїлися відзнак за друге місце.

Але й окремі з молодших не підвели своїх наставників — заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстра спорту Володимира Лучанка. Переможцями у своїх вагових категоріях стали Костянтин Зозуля і Назар Барабаш. Молодший же брат Владислава Кротюка Матвій посів третє місце.

На фото: світлина на згадку після завершення турніру.

Фото із соціальних мереж