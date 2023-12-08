Відзначилися на всеукраїнських стартах

Нещодавно в Івано-Франківську відбулися всеукраїнські змагання з легкої атлетики «College open». За нагороди сперечалися юнаки і дівчата 2006—2009 років народження.

Серед тих, хто порадував своїх наставників, підопічні тренерів Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Софії і Назара Рибіїв. У спринті на 60 метрів друге місце з особистим досягненням 7,6 секунди завоювала Христина Федущак. У цій же дисципліні третьою стала Єва Овод, а Софія Лоїк зупинилася за крок від п’єдесталу.

Натомість у вирішальному забігу на 400 метрів «срібло» завоювала Анна Сорока.

На фото: тернопільські легкоатлетки разом зі своїми наставниками Софією і Назаром РИБІЯМИ.

Фото із соціальних мереж