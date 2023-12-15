Єдиний податок для місцевих скарбниць

Незважаючи на численні випробування, які випали на долю малого бізнесу в Україні за останні кілька років, більшість його представників, усвідомлюючи відповідальність за фінансову безпеку країни, доброчесно сплачує податки. У цьому переконані в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, упродовж одинадцяти місяців 2023 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини понад 941 мільйон гривень єдиного податку.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За січень-листопад цього року вони сплатили 667,3 мільйона гривень єдиного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 88,9 мільйона гривень. Юридичні ж особи-спрощенці перерахували за цей період 274,5 мільйона гривень єдиного податку.

Єдиний податок — платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області