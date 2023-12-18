Замкнули трійку призерів

Команди з Полтавської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської областей та столиці нашої держави Києва нещодавно в Тячеві на Закарпатті сперечалися за нагороди чемпіонату України з футзалу серед спортсменів із порушеннями слуху віком до 21-го року. Серед них і вихованці тернопільських регіонального центру та ДЮСШ «Інваспорт».

Наші земляки виступили не найгірше, зумівши піднятися на третю сходинку п’єдесталу пошани.

На фото: бронзові призери чемпіонату України з футзалу з Тернопільщини разом зі своїми наставниками після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж