Ще один тріумф Богдана Бадла

Із 17 по 28 серпня в англійському Бірмінгемі тривають Всесвітні ігри спортсменів із порушеннями зору. Участь у них бере понад тисяча атлетів із сімдесяти країн планети.

Честь збірної України у чотирьох видах спорту захищають 53 спортсмени. Вони продемонструють свою майстерність у пауерліфтинзі, голболі, дзюдо і футзалі. Саме останній допоміг нашим співвітчизникам стати тріумфаторами змагань. Напружений фінальний матч із збірною господарів завершився тим, що на завершальних хвилинах додаткового часу збірна України перемогла з рахунком 4:3.

Серед тих, хто долучився до успіху, і наш земляк із Тернопільщини, заслужений майстер спорту Богдан Бадло. Разом із ним щасливі миті пережили Олександр Гетманов, Антон Гавриленко, Антон Гуменюк, Іван Гуц, Вадим Швець, Роман Скотников, Ілля Лубашев та Артем Щасний із Сумщини, Олексій Заволовий і Роберт Тремба із Чернігівщини та Олег Аврамов із Харківщини. Найкращим гравцем турніру визнали Вадима Швеця, найкращим воротарем — Романа Скотникова.

Не можна, звісно, не зазначити, що вітчизняні футзалісти є одними з найсильніших. Ставали чемпіонами світу в 2015, 2017 і 2019 роках. У півфіналі вони впевнено довели свою перевагу над іспанцями — 3:0. Саме останні і завоювали бронзові медалі завдяки тому, що розгромили збірну Японії — 9:0.

На фото: збірна України після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж