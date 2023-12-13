Зручні для використання електронні сервіси ДПС

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна «гаряча лінія» щодо електронних сервісів ДПС. На запитання платників податків про електронні сервіси ДПС відповів начальник управління податкових сервісів Руслан Крисоватий.

Під час телефонного спілкування посадовець передусім розповів, які саме сервісні послуги можна отримати через електронний кабінет платника. При цьому звернув увагу, що завдяки електронним сервісам ДПС можна не лише подати податкові декларації чи розрахунки, але й надіслати заяви, отримати довідки, ознайомитися з корисною інформацією від податкової служби тощо.

Натомість учасники «гарячої лінії» цікавилися, чи можна в електронному кабінеті здійснити перегляд та друк раніше поданої звітності. Так, у приватній частині електронного кабінету залежно від типу платника (юридична особа, фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, громадянин тощо) можна здійснити перегляд та друк раніше поданої звітності.

Посадовець також наголосив, що електронний кабінет працює цілодобово в реальному часі і не вимагає використання жодного додаткового програмного забезпечення. Електронний кабінет є найбільш популярним сервісом ДПС, адже скорочує час на оформлення та подання податкової звітності, зберігаючи його для бізнесу. Були й запитання про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій.

Тож податківець закликав тих, хто додзвонився, користуватися електронними сервісами та впевнитися у перевагах дистанційного формату спілкування з податківцями.

Разом із тим телефонні співрозмовники цікавилися новим мобільним застосунком «Моя податкова», який можна завантажити на телефон як на платформі Android, так і IOS. А також звернув увагу, що «Моя податкова» — простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, сплати податків з використанням платіжних систем, які можна завантажити й на телефон, та порекомендував використовувати цей додаток.

Мобільний застосунок надає багато можливостей, наприклад: отримання інформації про адресу реєстрації, об’єкти оподаткування, борг та отримані податкові повідомлення-рішення, направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів та отримання відомостей про суми виплачених доходів, подання податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка), перегляд інформації про стан розрахунків із бюджетом, подання заяви до Реєстру волонтерів, отримання повідомлень від контрольного органу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області