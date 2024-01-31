Нова форма декларації про майновий стан і доходи

Із першого січня 2024 року діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкція щодо її заповнення, оновлена редакція яких затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28 серпня 2023 року за номером 467 «Про затвердження змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2023 року за номером 1817/40873. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Слід зазначити, що нова форма податкової декларації передбачає виокремлення податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб при визначенні мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) фізичними особами-підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) — власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь. Водночас податківці звернули увагу на те, що сплата податку при визначенні МПЗ фізичними особами-підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) здійснюється за кодом бюджетної класифікації «11010500 — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування».

Крім того, значних змін набув порядок розрахунку суми податку, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку за витратами, понесеними відповідно до пункту 166.3 статті 166 розділу IV Податкового кодексу України, крім витрат зазначених у підпункті 166.3.10 пункту 166.3.10 статті 166 розділу IV (додаток Ф3 до декларації).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області