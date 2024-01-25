Особливості адміністрування податку на прибуток підприємств

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Державна податкова служба України з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств та забезпечення податкового контролю цього податку повідомляє таке.

15 грудня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 24 жовтня 2023 року за номером 572 «Про затвердження Змін до додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2023 року за номером 1938/40994.

Згаданим наказом затверджено зміни до додатка РІ до рядка 03 РІ податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за номером 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20 лютого 2023 року за номером 101), пов’язані з реалізацією положень Закону України від 30 червня 2023 року за номером 3219 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану».

Цим законом внесені зміни, зокрема, щодо викладення в новій редакції пункту 41 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ), які стосуються визначення різниць для:

збільшення фінансового результату до оподаткування на: суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування, вартість яких згідно з правилами національних положень (стандартів);

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності визнано у складі доходу під час перебування на такій системі;

суму собівартості відвантажених (наданих) таких товарів (робіт, послуг), що врахована у податковому (звітному) періоді у складі витрат згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

зменшення фінансового результату до оподаткування на: суму собівартості таких товарів (робіт, послуг), що врахована у складі витрат згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування;

суму доходу, визнаного згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у вигляді вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених (наданих) у такому періоді в частині суми їхньої попередньої (авансової) оплати, отриманої під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування, та оподаткованого єдиним податком.

Положення нової редакції пункту 41 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ щодо визначення фінансового результату до оподаткування застосовуються починаючи з першого серпня 2023 року.

У зв’язку із зазначеними змінами додаток РІ до рядка 03 РІ декларації приведено у відповідність до ПКУ.

Одночасно податківці звернули увагу на те, що пунктом 91 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ визначено особливості переходу суб’єктів господарювання, які використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 цього підрозділу, на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до переходу на спрощену систему оподаткування.

Так, згідно із підпунктом 91 пункту 91 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ платники єдиного податку третьої групи, які станом на 31 липня 2023 року використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 цього підрозділу, та не відмовилися від їх використання самостійно, з першого серпня 2023 року автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 цього підрозділу.

Відповідно до підпункту 91.З пункту 91 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ оподаткування податком на прибуток підприємств платників податку, які тимчасово перейшли на сплату єдиного податку з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 9 підрозділу та підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, та з першого серпня 2023 року повертаються на сплату податку на прибуток підприємств, здійснюється з урахуванням таких особливостей:

платники складають та подають декларацію наростаючим підсумком із початку 2023 календарного року. При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, зазначеного у підпункті 134.1 статті 134 ПКУ, з урахуванням положень підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ для платників податку на прибуток, які перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну;

для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) визначений за показниками звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період — 2022 рік:

не перевищує 40 мільйонів гривень — у 2023 році встановлюється річний звітний період;

перевищує 40 мільйонів гривень — у 2023 році встановлюється базовий квартальний звітний період;

обсяг річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) платника податку на прибуток підприємств для цілей застосування підпункту 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39, підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 та пункту 137.5 статті 137 ПКУ обчислюється за весь звітний 2023 рік, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за періоди 2023 року, в яких такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку;

для цілей розрахунку амортизації відповідно до положень підпункту пункту 138.3 статті 138 ПКУ платники податку враховують суму залишкової вартості основних засобів та нематеріальних активів, які були введені в експлуатацію до переходу платника на сплату єдиного податку та під час сплати єдиного податку, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень статті 138 ПКУ (у тому числі під час перебування на сплаті єдиного податку);

для цілей застосування у 2023 році пункту 140.2 статті 140 ПКУ:

не враховуються нараховані у бухгалтерському обліку під час перебування на сплаті єдиного податку відсотки за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з нерезидентами;

не враховуються суми фінансових витрат за даними фінансової звітності та суми амортизаційних відрахувань за період перебування на сплаті єдиного податку;

сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з нерезидентами, та сума власного капіталу визначаються як середнє арифметичне значень таких боргових зобов’язань та, відповідно, власного капіталу на початок звітного періоду визначення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та на кінець відповідного звітного податкового періоду з цього податку з урахуванням відсотків, зазначених у пункті 140.3 статті 140 ПКУ;

для цілей застосування у 2023 році підпунктів 140.5.4 та 140.5.51 пункту 140.5 статті 140 ПКУ не враховується вартість придбаних або реалізованих товарів (робіт, послуг) у періоди перебування на сплаті єдиного податку;

для цілей застосування у 2023 році підпункту 140.5.7 пункту 140.5 статті 140 ПКУ не враховується сума роялті, відображена у складі витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку за періоди перебування на сплаті єдиного податку;

для цілей застосування у 2023 році підпункту 140.4.6 пункту 140.4 та підпункту 140.5.8 пункту 140.5 статті 140 ПКУ не враховуються суми дооцінки та уцінки, враховані у фінансовому результаті до оподаткування на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов’язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності за періоди перебування на сплаті єдиного податку.

Враховуючи, що визначені пунктом 41 підрозділу 4 та пунктом 91 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ особливості оподаткування податком на прибуток підприємств застосовуються платниками податку, які тимчасово перейшли на сплату єдиного податку та з першого серпня 2023 року повернулися на сплату податку на прибуток підприємств, таким платникам податку необхідно визначати податкові зобов’язання в декларації за оновленою формою за звітний (податковий) період – 2023 рік.

Про це йдеться у листі ДПС України від 18 січня 2024 року за номером 1617/7/99-00-21-02-01.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області