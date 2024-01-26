Подача декларації про майновий стан і доходи переселенцями

Згідно з пунктом 49.1 статті 49 Податкового кодексу України (ПКУ) податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контрольному органу, в якому перебуває на обліку платник податків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 45.1 статті 45 ПКУ встановлено, що податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контрольному органі. Платник податків — фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Податковою адресою платника податків — електронного резидента (е-резидента) визнається електронна адреса, зазначена такою особою у заяві про набуття статусу електронного резидента (е-резидента).

Відповідно до пункту 48.3 статті 48 ПКУ податкова декларація повинна містити такі обов’язкові реквізити, зокрема, про місце проживання платника податків.

Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа контрольного органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 ПКУ. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають (пункт 49.8 статті 49 ПКУ).

Тобто платник податків повинен зазначити в податковій декларації про майновий стан і доходи актуальні дані про адресу місця проживання, за якою здійснюється листування з платником. Окрім того, за такою адресою контрольним органом може бути надіслано (вручено) податкове повідомлення-рішення.

Згідно з пунктом 1 розділу ІІІ Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення (перерахування) платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року за номером 60 із змінами та доповненнями, повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань, пені та перерахування між видами доходів і бюджетів коштів, помилково та/або надміру зарахованих до відповідних бюджетів через єдиний рахунок, у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які повертаються контрольним органом на підставі поданої платником податків декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу), поданої до контрольного органу за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095-ти днів від дня її виникнення.

Отже, законодавством України не передбачено подання платником податку декларації, за результатами відповідного звітного податкового року, більше ніж за однією податковою адресою.

Крім того, повернення помилково та/або надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб здійснюється лише контрольним органом, до якого подана така декларація.

У зв’язку з тимчасовою окупацією внаслідок збройної агресії росії території України функціональні обов’язки з обслуговування платників податків — переселенців з тимчасово окупованих російською федерацією територій України, покладаються у межах компетенції на територіальні органи, які знаходяться на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України від 20 жовтня 2014 року за номером 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» із змінами та доповненнями факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Така довідка видається структурними підрозділами з питань соціального захисту населення відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від першого жовтня 2014 року за номером 509 із змінами та доповненнями.

У період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», внутрішньо переміщена особа для отримання довідки може звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг (пункт 2 порядку за номером 509).

Пунктом 70.7 статті 70 ПКУ передбачено, що фізичні особи — платники податків зобов’язані подавати контрольним органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822 із змінами та доповненнями, фізичні особи — платники податків зобов’язані інформувати контрольні органи про зміну даних шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків за формою №5ДР.

При пред’явленні платником податків довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до заяви за формою 5ДР вноситься інформація щодо адреси реєстрації місця проживання відповідно паспортного документа особи, та адреса фактичного місця проживання/перебування — відповідно інформації, зазначеної в такій довідці. Таким чином, платник податків — внутрішньо переміщена особа, який подав до контрольного органу за місцем фактичного проживання/перебування заяву за формою №5ДР та пред’явив при цьому довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, декларацію подає до цього контрольного органу.

Однак якщо такі дії не здійснено, то декларація подається платником податку за адресою (місцезнаходженням) контрольного органу, який переміщено з тимчасово окупованої території.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області