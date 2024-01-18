Податкова політика держави в новому році

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна «гаряча лінія». Виконувач обов’язків начальника Руслан Цвігун поспілкувався з усіма охочими на тему податкової політики держави у році, що настав.

Під час телефонного спілкування очільник відомства передусім вів про норми чинного податкового законодавства стосовно декларування громадянами доходів, отриманих у 2023 році, офіційне працевлаштування найманих працівників; про особливості визначення мінімального податкового зобов’язання, запроваджені Законом України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень»; щодо своєчасності сплати податків та недопущення заборгованості; користування електронними сервісами ДПС України.

Посадовець звернув увагу на те, що легалізація заробітної плати залишається найактуальнішим питанням сьогодення. Кожен громадянин нашої країни має усвідомлювати, що офіційні трудові відносини гарантують захищене майбутнє, а офіційна заробітна плата забезпечує наповнення бюджетів та фондів соціального захисту громадян.

Було декілька співрозмовників, що цікавилися застосуванням штрафних санкцій. Загалом порядок застосування санкцій до порушників податкового законодавства у 2024 році не змінився. Відповідальність для бізнесу, який нехтує вимогами щодо використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) чи програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО), залишається і важливо враховувати цей факт підприємцям, які з якихось причин не встановили РРО, але зобов’язані це зробити відповідно до вимог чинного законодавства.

Саме з першого жовтня 2023 року в разі встановлення контрольними органами факту не проведення розрахункових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи застосовуються фінансові санкції, передбачені пунктом 1 статті 17 закону за номером 265/95-ВР.

А саме: штраф дорівнює 100 відсоткам вартості товарів/послуг за їхню реалізацію без використання РРО або за невидачу фіскального чека, якщо це порушення вчинене вперше, і 150 відсотків вартості — у разі повторного.

Із 2024 року починають діяти штрафи для власників контрольованих іноземних компаній (КІК) та додаються штрафи за порушення, пов’язані з поданням звітності для автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки (CRS). Щоправда, ці штрафи торкнуться лише фінансових агентів (банків, страхових компаній тощо), які мають повідомляти ДПС про рахунки своїх клієнтів.

Було нагадано і про коректне заповнення реквізитів платіжних документів. Адже це позбавить від виникнення податкового боргу, нарахування штрафних санкцій, пені та виникнення нез’ясованих платежів.

Також Руслан Цвігун нагадав, що для якісної та оперативної комунікації з бізнес-спільнотою і громадськістю в ГУ ДПС у Тернопільській області працює Комунікаційна податкова платформа. Для звернень створена електронна скринька за адресою tr.ikc@tax.gov.ua.

Повідомив посадовець і про нові адреси електронних скриньок: tr.zvernennya@tax.gov.ua — для звернень громадян та tr.publicinfo@tax.gov.ua — для запитів на інформацію.

Також розглянуто питання оподаткування виплат благодійної допомоги внутрішньо переміщеним особам, легалізації трудових відносин.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області