Про декларування доходів громадян

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна «гаряча лінія». Заступниця Марія Мельник спілкувалася з усіма охочими на тему декларування громадянами доходів.

Під час телефонного спілкування пані Марія роз’яснила, що з першого січня 2024 року розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2023 році. Податкову декларацію про майновий стан і доходи подають фізичні особи-підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, а також громадяни, в яких виникає обов’язок щодо подання податкової декларації, до першого травня року, наступного за звітним. Тобто до першого травня 2024 року. Також проінформувала про те, що резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, подають податкову декларацію не пізніше шістдесяти календарних днів, що передують виїзду, а фізичні особи, в яких є право на податкову знижку — до 31 грудня (включно) наступного за звітним податкового року.

Було звернуто увагу і на те, що з нового року введена в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи. Також Марія Мельник розповіла про терміни подання податкової звітності залежно від системи оподаткування та про нюанси заповнення звітів за 2023 рік.

Окрім того, дуже багато запитань стосувалося права на податкову знижку. Заступниця начальника головного управління ДПС в області зауважила, що фізичні особи, в яких є право на податкову знижку, подають декларацію до 31 грудня 2024 року. Використання права на нарахування податкової знижки можливе лише за наслідками звітного податкового року. Таке право не продовжується та не переноситься на наступний рік, якщо громадянин не скористався своїм правом у встановлений строк.

Телефонні співрозмовники також дізналися про те, що для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами на вебпорталі ДПС в електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». Із його допомогою можна заповнити декларацію та надіслати її до контрольного органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для використання права на податкову знижку. Можна скористатися і мобільним застосунком «Моя податкова».

Платників податків цікавили і питання, пов’язані з реєстрацією РРО та ПРРО. Зокрема, про відновлення з першого жовтня 2023 року застосування штрафних санкцій за порушення порядку використання РРО/ПРРО.

На завершення телефонного спілкування Марія Мельник закликала у випадку отримання доходів у 2023 році, з яких не сплачено податки, вже зараз спланувати своєчасне подання декларації про доходи.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області