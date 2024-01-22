Про ключові цифри податкового законодавства у новому році

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна «гаряча лінія». Начальник управління оподаткування фізичних осіб Володимир Брудко спілкувався з усіма охочими стосовно ключових цифр податкового законодавства у 2024 році.

Найбільша кількість запитань стосувалися ставок єдиного податку та єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування (ЄВ) для фізичних осіб-підприємців. Посадовець повідомив, що з першого січня 2024 року набрав чинності Закон України від 9 листопада 2023 року за номером 3460-ІХ «Про Державний бюджет України на 2024 рік», відповідно до якого встановлено, що мінімальна заробітна плата становитиме з першого січня 2024 року 7100 гривень, а з першого квітня — 8000 гривень.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3028 гривень. Тож пан Володимир звернув увагу на те, що наведені показники вплинуть на зміни в оподаткуванні фізичних осіб-підприємців.

Саме зміною ліміту доходів ФОП на спрощеній системі оподаткування і цікавилися платники. Граничною межею у 2024 році будуть ліміти:

для першої групи — 1185700 гривень (167 розмірів мінімальної зарплати);

для другої — 5921400 гривень (834 розміри мінімальної зарплати);

для третьої — 8285700 гривень (1167 розмірів мінімальної зарплати).

Суми єдиного податку для першої та другої групи ФОП прив’язані до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Відповідно, у 2024 році сума єдиного податку щомісяця складатиме для першої групи ФОП — 302,80 гривень (10 відсотків від прожиткового мінімуму), для другої групи ФОП — 1420 гривень (20 відсотків від мінімальної зарплати); для третьої групи ФОП ставки не зміняться.

ЄВ із першого січня 2024 року становитиме (мінімальний розмір ЄВ) — 1562 гривень за місяць (22 відсотки від мінімальної зарплати 7100 гривень), із першого квітня 2024 року (мінімальний розмір ЄВ) — 1760 гривень за місяць (22 відсотки від мінімальної зарплати 8000 гривень).

Під час розмови посадовець акцентував увагу телефонних співрозмовників на обов’язковому застосуванні РРО/ПРРО суб’єктами підприємницької діяльності та наголосив що із першого жовтня 2023 року відновлено відповідальність за не проведення розрахункових операцій через РРО/ПРРО відповідно до норм Закону України від 30 червня 2023 року за номером 3219 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області