Сплата мінімального податкового зобов’язання на Тернопільщині

Станом на початок 2024-го року кількість платників мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) по Тернопільській області становить понад 169 тисяч фізичних осіб. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Кількість сформованих податкових повідомлень-рішень — 34499. Загальна сума податкових зобов’язань, визначених у повідомленнях-рішеннях, складає 45 мільйонів гривень. Загальна сума вже сплаченого фізичними особами МПЗ — 22,3 мільйона гривень.

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що платники податків, у яких у наявності та/або користуванні (оренді, суборенді, емфітевзисі, постійному користуванні) є земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, мають обов’язок сплачувати податки у вигляді мінімального податкового зобов’язання (Закон України від 30 листопада 2021 року за номером 1914). Метою його запровадження стало рішення вивести обробіток сільськогосподарських земель із «тіні».

Податківці також звернули увагу на те, що мінімальне податкове зобов’язання вперше визначається за звітний 2022 рік.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області.