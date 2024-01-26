«Срібло» нашого земляка

Нещодавно у Хмельницькому визначилися лауреати всеукраїнського юніорського турніру з греко-римської боротьби «ЖМЕНЬКО MEMORIAL». За нагороди змагань сперечалися понад сотня молодих атлетів віком до сімнадцяти років з багатьох куточків нашої держави.

Серед тих, кому виявилося до снаги потрапити до числа лауреатів, і вихованець Тернопільської КДЮСШ із цього виду єдиноборств Назар Бабінський, який нині удосконалює свою майстерність в обласній ШВСМ. У суперечці атлетів, чия вага не перевищує 51 кілограм, учень загальноосвітньої спеціалізованої школи №17 імені Володимира Вихруща завоював друге місце.

Талановитий борець займається під керівництвом заслужених тренерів України Андрія Телебана і Віталія Ліщинського.

На фото: під час нагородження лауреатів у ваговій категорії до 51 кілограма.

Фото із соціальних мереж