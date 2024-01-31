Веселі старти для дітвори

Національний олімпійський комітет України продовжує проводити всеукраїнські спортивно-інтерактивні старти для дітей та молоді #OlympicLab. У січні естафету юних прихильників сучасного олімпійського руху нашого краю підхопили веслувальники Тернопільської КДЮСШ із водних видів спорту.

У спортивному залі ЗОШ №2 Файного міста відбувся #OlympicLab на тему «Гендерна рівність у спорті». Наставники дитячо-юнацької спортивної школи, в якій готують веслувальників, розповіли своїм підопічним про рівні умови в їхньому виді як для чоловіків, так і для жінок. Лауреати змагань порівну визначають між чоловічими та жіночими видами програми.

А нещодавно на чемпіонатах світу ввели заїзди змішаних екіпажів і в байдарках, і в каное. Дуже навіть слушно, враховуючи ту обставину, що веслування забезпечує однакові можливості для розвитку особистості і хлопцям, і дівчатам.

Під час же стартів #OlympicLab учні веслувальної секції виборювали першість у трьох видах програми — двох різновидах кросфіту та в естафеті. Найспритніших нагородили сувенірами від Національного олімпійського комітету України та призами від Федерації каное Тернопільщини.

Зайве навіть згадувати, що діти за підтримки присутніх батьків на «ура!» сприйняли емоційні веселі старти.

Фото із соціальних мереж