Якщо земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту…

Форма податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року за номером 560 зі змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Колонка 10 розділу І або колонка 11 розділу ІІ декларації заповнюються відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року за номером 290 зі змінами та доповненнями (КАТОТТГ).

У колонці 10 розділу І або колонці 11 розділу ІІ декларації зазначається код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташована(і) земельна(і) ділянка(и), та адреса місця розташування земельної ділянки (примітка 13 до декларації).

При цьому третім абзацом статті 1 Закону України від 21 травня 1997 року за номером 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», визначено, що адміністративно-територіальна одиниця — область, район, місто, район у місті, селище, село.

Таким чином, якщо земельна ділянка знаходиться за межами конкретного населеного пункту, то у колонці 10 розділу І або колонці 11 розділу ІІ декларації зазначається код за КАТОТТГ цього населеного пункту.

Якщо неможливо визначитися, за межами якого саме населеного пункту знаходиться земельна ділянка, то у декларації зазначається код за КАТОТТГ територіальної громади, на території якої знаходиться земельна ділянка. У такому разі такий код має співпадати з кодом територіальної громади, що зазначений у рядку 7 декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області