Деякі нюанси заповнення декларації про майновий стан і доходи

Декларація складається із головної форми і дев’яти додатків: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЄСВ 1, ЄСВ 2, ЄСВ 3, МПЗ, КІК. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Фізичній особі-підприємцю на загальній системі оподаткування при звітуванні за результатами звітного 2023 року необхідно подати додатки Ф2 та ЄСВ 1. Окрім того, фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування, які є власниками, орендарями, користувачами, на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільгоспугідь, які здійснюють виробництво власної сільгосппродукції, подають ще додаток МПЗ. Розрахунок загального МПЗ здійснюється відповідно до пункту 177.14 статті 177 Податкового кодексу України (ПКУ) та статті 38 прим.1 розділу I ПКУ.

Важливо! У річній податковій декларації фізична особа-підприємець зобов’язана відобразити разом з доходами від підприємницької діяльності також інші доходи з джерелом їх походження з України та іноземні доходи, якщо такі є. Зазначена норма встановлена у пункті 177.11 статті 177 ПКУ.

Контрольні особи контрольованих іноземних компаній у 2024 році подають разом зі звітом про контрольовані іноземні компанії податкову декларацію з додатком КІК, який заповнюється окремо по кожній контрольованій іноземній компанії. Слід зазначити, що, відповідно до пункту 54 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ контрольні особи мають право подати звіт про контрольовані іноземні компанії за 2022 рік до контрольного органу одночасно з поданням річної податкової декларації за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються.

При звітуванні про отримані доходи, одержані у 2023 році, необхідно подати податкову декларацію з типом «звітна». Електронний номер форми декларації про майновий стан і доходи — F0100214.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області