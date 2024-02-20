Граничні строки сплати податкових зобов’язань, визначених у декларації про майновий стан і доходи

Громадяни та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, до першого серпня 2024 року мають сплатити податкові зобов’язання, визначені у податковій декларації про майновий стан і доходи за 2023 рік. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації про майновий стан і доходи — для фізичних осіб-підприємців та для фізичних осіб-підприємців, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Платник податку — фізична особа, який зобов’язаний подати податкову декларацію, визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, сплачує за кодами бюджетної класифікації:

«11010500» — «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;

«11011001» — «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».

Інформація про реквізити банківських рахунків для сплати податків відповідно до адміністративно-територіального устрою України оприлюднена на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці «Бюджетні рахунки» (https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області