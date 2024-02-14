Куди подавати декларацію платника єдиного податку третьої групи при зміні адреси?

Згідно з пунктом 291.2 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ) спрощена система оподаткування, обліку та звітності — це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу XIV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Сплата єдиного податку платниками, зокрема, третьої групи (крім електронних резидентів (е-резидентів) здійснюється за місцем податкової адреси (пункт 295.4 статті 295 ПКУ).

Податкова декларація подається до контрольного органу за місцем податкової адреси (пункт 296.4 статті 296 ПКУ).

Форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578 зі змінами та доповненнями.

Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (перший абзац пункту 45.2 статті 45 ПКУ).

При зміні податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому до контрольного органу подано заяву щодо зміни податкової адреси (пункт 294.7 статті 294 ПКУ).

При зміні податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни (перший абзац пункту 298.6 статті 298 ПКУ).

Відповідно до підпункту 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 ПКУ контрольними органами є податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) — щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених підпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статті 41 ПКУ), законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи його територіальні органи.

Державні податкові інспекції є структурними підрозділами територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та діють на підставі положень про такі територіальні органи, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в межах функцій, визначених статтею 19 прим.3 ПКУ.

Порядок зміни контрольного органу за основним місцем обліку платника податків, території територіальної громади або ДПІ обслуговування регламентується нормами розділу X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 зі змінами та доповненнями.

Відповідно до пункту 10.13 розділу Х порядку за номером 1588 платник податків, який згідно з пунктом 10.2 розділу X порядку за номером 1588 має сплачувати за попереднім місцезнаходженням податки і збори, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцеві податки і збори, після взяття на облік в контрольному органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) обліковується до кінця бюджетного періоду (календарного року) у контрольному органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) із відповідною ознакою.

Пунктом 10.2 розділу X цього порядку встановлено, що при зміні місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим законодавством загальнодержавних податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду.

Якщо внаслідок зміни місцезнаходження, зокрема, юридичної особи змінюється територія територіальної громади, такий платник податків обліковується:

із визначенням кодів територій територіальної громади згідно з КАТОТТГ за попереднім та новим місцезнаходженням платника податків;

до закінчення бюджетного періоду з ознакою щодо сплати за попереднім місцезнаходженням податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів.

Така ознака не встановлюється, зокрема, стосовно:

юридичних осіб, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

платників податків, включених до реєстру платників податків — нерезидентів;

відокремлених підрозділів юридичних осіб (резидентів та нерезидентів).

Таким чином, при зміні податкової адреси, пов’язаної зі зміною адміністративно-територіальної одиниці юридичною особою — платником єдиного податку третьої групи, подання декларації та сплата єдиного податку здійснюються до державної податкової інспекції за попереднім місцем податкової адреси до закінчення поточного бюджетного року, а починаючи з першого січня наступного року — за новою податковою адресою.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області