Основні випадки подання декларації про майновий стан і доходи

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до норм розділу IV Податкового кодексу України (ПКУ) обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи виникає у платників податків при отриманні:

окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнених від оподаткування (підпункт 168.1.3 пункту 168.1 статті 168 ПКУ);

доходів від особи, яка не є податковим агентом(від інших фізичних осіб — резидентів або нерезидентів (підпункт 168.2.1 пункту 168.2 статті 168 ПКУ);

іноземних доходів (підпункт 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 ПКУ).

від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (стаття 177 ПКУ);

від здійснення незалежної професійної діяльності (стаття 178 ПКУ).

та в інших випадках, передбачених ПКУ;

Також зобов’язані подати декларації:

іноземці, які за результатами звітного року набули статус у резидента України, які мають відобразити у податковій декларації доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (підпункт 170.10.4 пункту 170.10 статті 170 ПКУ);

платники податку — резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше шістдесяти календарних днів, що передують виїзду (пункт 179.3 статті 179 ПКУ).

Водночас громадяни, які мають право на податкову знижку подають податкову декларацію.

Разом із тим відповідно до пункту 179.2 статті 179 ПКУ подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо платник податку отримував:

доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;

доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, був сплачений податок відповідно до цього розділу;

доходи у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 ПКУ.

Також податкова декларація не подається у випадках, прямо передбачених ПКУ.

Якщо платник податку зобов’язаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень ПКУ, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені пунктом 179.2 статті 179 ПКУ.

Крім того, платники податку мають право подати податкову декларацію з метою використання права на податкову знижку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області