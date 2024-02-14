Особливості оподаткування акцизним податком

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна «гаряча лінія» на тему «Акцизний податок: особливості оподаткування непрямого податку». На запитання платників податків відповідала заступниця начальника управління — начальниця відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального управління контролю за підакцизними товарами Галина Яремко.

Під час телефонного спілкування охочі, зокрема, цікавилися впровадженням нового порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, збільшенням на 20 відсотків специфічних ставок акцизного податку та мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів. Запитували й про обмеження у торгівлі підакцизними товарами у 2024 році, на що Галина Яремко зазначила, що Податковий кодекс України передбачає заборону на продаж, виробництво, ввезення в країну та експорт підакцизних товарів для деяких категорій підприємців. Зокрема, це стосується платників єдиного податку. При цьому таким особам дозволяється роздрібний продаж столового вина, напоїв без вмісту спирту (пиво, сидр), паливно-мастильних матеріалів об’ємом не більше 20 літрів. Однак і на ці винятки потрібна ліцензія на торгівлю, а також треба обов’язково встановити РРО чи ПРРО.

Спілкуючись пані Галина звернула увагу на cпрощення умов виробництва дистилятів суб’єктами малого підприємництва. Саме спрощення сприятиме створенню додаткових можливостей для переробки сільськогосподарської продукції, розвитку крафтового виробництва спиртних напоїв. А також зробила акцент на тому, що виробництво та/або зберігання тютюнової сировини здійснюється за наявності місць зберігання, внесених до єдиного реєстру. Вносять місця зберігання тютюнової сировини до єдиного реєстру, якщо таке місце зберігання розташоване за іншою адресою (у приміщенні), ніж місцезнаходження виробництва.

Стосовно ж Єдиного державного реєстру обладнання, то це інформаційно-комунікаційна система, яка забезпечує збір, накопичення, захист, облік, відображення, обробку реєстрових даних та надання реєстрової інформації про перелік обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів. Єдиний реєстр обладнання ведеться в електронному вигляді. Тобто обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів підлягає реєстрації у цьому реєстрі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області