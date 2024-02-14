Поповнення місцевих бюджетів малим бізнесом краю

Упродовж першого місяця цього року представники бізнесу Тернопільщини, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць 159,8 мільйона гривень єдиного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження цього платежу зросли на 49,5 мільйона, або на 45 відсотків.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За січень вони сплатили 109,4 мільйона гривень єдиного податку, що на 43,8 мільйона більше, ніж за перший місяць 2023 року.

Юридичні особи — спрощенці перерахували за цей період 50,4 мільйона гривень єдиного податку — на 5,6 мільйона більше, ніж торік у січні.

Єдиний податок — платіж, який у повному обсязі спрямовується до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання — спрощенцям, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області