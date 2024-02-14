Економіка, Новини, Тернопіль

Поповнення місцевих бюджетів малим бізнесом краю

14.02.202414.02.2024Автор Богдан Дікальчук
Поповнення місцевих бюджетів малим бізнесом краю

Упродовж першого місяця цього року представники бізнесу Тернопільщини, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць 159,8 мільйона гривень єдиного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження цього платежу зросли на 49,5 мільйона, або на 45 відсотків.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За січень вони сплатили 109,4 мільйона гривень єдиного податку, що на 43,8 мільйона більше, ніж за перший місяць 2023 року.

Юридичні особи — спрощенці перерахували за цей період 50,4 мільйона гривень єдиного податку — на 5,6 мільйона більше, ніж торік у січні.

Єдиний податок — платіж, який у повному обсязі спрямовується до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання — спрощенцям, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області