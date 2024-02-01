Приклади, після яких виникає обов’язок подання декларації чи звільнення від неї

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Стосуються вони обов’язку подання декларації чи звільнення від неї.

Для початку про спадщину, за якою не сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Якщо платник податку отримав 25 березня 2023 року свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно від спадкодавця — рідної тітки, а податок та військовий збір не сплачувалися, то чи необхідно подавати декларацію?

У такому випадку відповідно до підпункту 174.2.2 пункту 174.2 статті 174 Податкового кодексу України (ПКУ) об’єкти спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення, підлягають оподаткуванню.

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок із таких доходів (підпункт 168.2.1. пункту 168.2 статті 168 ПКУ). Тобто платник податку повинен подати податкову декларацію за наслідками 2023 року.

Довідково! Відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 ПКУ членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розділу IV ПКУ вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей розділу IV ПКУ вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Далі про отриману від члена сім’ї першого та другого ступеня споріднення спадщину. Якщо У 2023 році платник податку отримав у спадщину рухоме майно від батька, то чи необхідно подавати декларацію?

Відповідно до пункту 179.2 статті 179 ПКУ обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, у разі отримання доходів у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до розділу IV ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 цього ПКУ.

Об’єкти спадщини, що успадковується спадкоємцями, які є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення спадкодавця, підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (підпункт 174.2.1 пункту 174.2 статті 174 ПКУ). Це означає, що платник податку звільнений від подання декларації за наслідками 2023 року за умови відсутності інших доходів, які передбачають виникнення обов’язку щодо її подання.

На черзі — продаж протягом року одного легкового автомобіля. Виникла необхідність подання декларації?

Відповідно до пункту 179.2 статті 179 ПКУ обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, у разі отримання доходів від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ.

Пунктом 173.2 статті 173 ПКУ передбачено, що дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

Стосовно ж продажу вантажного автомобіля, під час якого у сервісному центрі МВС була здійснена сплата податку та військового збору, то відповідно до пункту 173.1 статті 173 ПКУ дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року підлягає оподаткуванню.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області