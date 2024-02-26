Сергій СТЕЛЬМАЩУК: «Виноробство — справа для душі»

Культура виноробства потроху відроджується в нашому регіоні, незважаючи на всі труднощі та негаразди. Зокрема, Сергій Стельмащук, молодий виноградар із Чорткова, віднедавна глибоко захопився цією справою та активно пропагує культуру споживання крафтового вина, формує у споживачів свого продукту особливе естетичне сприйняття шляхетного напою, розповідає про історію розвитку й тонкощі виготовлення.

Зокрема, з метою формування своєрідної спільноти поціновувачів шляхетних вин пан Сергій проводить цікаві та пізнавальні дегустації, де знайомить гостей із основними сортами вин, виготовленням яких займається у своїй виноробні «Галицькі пагорби», надаючи можливість людям самостійно оцінити всі тонкощі оригінальних букетів, золотисту іскристість та ніжність білих сортів, глибину, ягідний післясмак та насиченість рубінових відтінків червоних вин.

Без дрібки цукру і «хімії»

Пан Сергій — різностороння особистість, основним його фахом є фармація, а виноробство — справа, радше, для душі. Також чоловік захоплюється краєзнавством, вивчає історію рідного Чорткова, навколишніх сіл. Він розповідає, що червоне вино — це історична особливість Теплого Поділля, до якого географічно належить і Чортківщина. Отож, у виготовленні такого вина необхідно дотримуватись певної традиції, актуалізуючи та ретранслюючи для широкого загалу все багатство нашої культурної спадщини.

Сергій Стельмащук каже, що наділений такими якостями як щирість, працьовитість, харизма, любов до своєї справи. А це — вже передумова успіху в кропіткій, але благородній справі винаря. Що цікаво, у виноробстві пан Сергій не боїться експериментувати, випробовує різні технології. До прикладу, виготовив біле вино за «червоною технологією» — виноградна сировина проходила ферментацію у спеціальній амфорі, виготовленій із опішнянської глини. Результатом, як сам каже, досить задоволений, хоча досвіду не так багато.

«Друзі, котрі куштують це вино, запитують: «Ти що, сюди якісь ароматизатори додавав?» Але насправді це — абсолютно натуральний продукт, без дрібки цукру чи різної «хімії», виготовлений чистими руками, з чистим серцем та в чистих умовах», — наголошує Сергій Стельмащук.

Хороші сорти розкриваються поступово

Оригінальні смакові та ароматичні ефекти вина досягаються за рахунок чітко вивірених, продуманих технологій з авторськими нововведеннями. Наприклад,із темного винограду, який має прозорий світлий сік, виходить чудове вино сорту «Розе» — як відзначає Сергій, воно максимально дружнє до всіх, в його ароматі можна відчути ноти грейпфруту і манго, а післясмак дає певну пікантну гірчинку.

Навіть досить легкі, білі вина, виготовлені чортківським ентузіастом, відзначаються цікавими акцентами у плані смаку та аромату, незвично багатою колористикою, певною мінеральністю. У ковтках того чи іншого сорту відчуваються аромати кураги, абрикосу, бананів, навіть фруктових льодяників. Кожен сорт має свою певну гамму, своє чітке звучання, котре не сплутаєш із іншим.

Щодо червоного вина, то, за словами пана Сергія, цьогоріч він виготовив чотири найбільш популярні сорти: «Піно Нуар», «Каберне», «Мерло» і «Сапераві» . Про кожен із цих сортів Сергій також розповідає докладно із захватом. Наприклад, одним із найулюбленіших серед споживачів є класичне вино «Піно Нуар». Цей сорт — це ніжні таніни і ноти червоних фруктів. А виготовляється цей сорт із винограду зі світлим соком — таким чином, винороб проходить тест на те, чи зможе він здобути із цих ягід насичений червоний колір та густий, ніжний смак напою. Пан Сергій із гордістю каже, що йому це вдалося. «Каберне», натомість, — міцніший сорт, а у його ароматі відчуваються ноти злегка недоспілої ожини. Сорт «Мерло» вирізняється виразними вишневими акцентами, збалансованим терпкуватим смаком, це справжня французька класика для поціновувачів. Натомість «Сапераві» — це традиційне грузинське вино, більш насичене, з виразними танінами. Також його вирізняє дуже темний, насичений колір.

Ярмаркове вино

Насичена й цікава дегустація проходить у атмосфері взаємного навчання й дружньої бесіди. До речі, винороб каже, що намагається в своєму житті гармонійно поєднувати всі компоненти: роботу, відпочинок, сімейні обов’язки, спілкування з родиною і друзями. Прагне не залишатися осторонь й різноманітних волонтерських ініціатив, котрими насичене повсякдення Чорткова. Зокрема, нещодавно в нього виникла ідея попросити в місцевих жителів, у кого з них, можливо, залишався надлишок врожаю винограду, дозволу зібрати його, виготовити із нього вино і реалізувати його на благодійному ярмарку на користь ЗСУ. Як розповідає пан Сергій, ідея, на жаль, не набула широкої популярності, тож вина вдалося виготовити не так багато. «Хоча я був готовий зробити навіть 500 літрів вина і продати його, щоб отримані кошти віддати на армію», — зазначає винороб. Він сподівається, що з часом така ініціатива все ж здобуде ширшу підтримку, адже потреба у залученні благодійних коштів для нашого війська залишається, та й загалом волонтерська робота не вщухає ні на день.

Отож побажаємо винареві успіху в його починаннях і продовжуємо спостерігати за тим, як росте і розвивається виноробна справа у нашому щедрому краї.

Уляна ГАЛИЧ.

На фото: Сергій СТЕЛЬМАЩУК культивує культуру виноробства на Чортківщині.