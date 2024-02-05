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Січневі надходження до місцевих бюджетів Тернопільщини

05.02.202405.02.2024Автор Богдан Дікальчук
Січневі надходження до місцевих бюджетів Тернопільщини

Упродовж січня податкові надходження до місцевих бюджетів Тернопільщини склали 610,7 мільйона гривень. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС в області Руслан Цвігун.

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, територіальні громади Тернопільщини у січні отримали 336,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, а малий бізнес сплатив 159,8 мільйона єдиного податку. Також на 44,9 мільйона гривень місцеві бюджети поповнив земельний податок та орендна плата за землю, на 35 мільйонів — податок на нерухоме майно та на 26,9 мільйона гривень — акцизний податок.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області