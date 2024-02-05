Січневі надходження до місцевих бюджетів Тернопільщини

Упродовж січня податкові надходження до місцевих бюджетів Тернопільщини склали 610,7 мільйона гривень. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС в області Руслан Цвігун.

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, територіальні громади Тернопільщини у січні отримали 336,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, а малий бізнес сплатив 159,8 мільйона єдиного податку. Також на 44,9 мільйона гривень місцеві бюджети поповнив земельний податок та орендна плата за землю, на 35 мільйонів — податок на нерухоме майно та на 26,9 мільйона гривень — акцизний податок.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області