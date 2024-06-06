Упродовж січня-травня податкові надходження до місцевих бюджетів Тернопільщини склали 3 мільярди 242,1 мільйона гривень. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС в області Руслан Цвігун.

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, територіальні громади Тернопільщини за січень-травень цього року отримали 2 мільярди 58,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, а малий бізнес сплатив 593,8 мільйона гривень єдиного податку. Також на 241 мільйон гривень поповнив місцеві бюджети земельний податок та орендна плата за землю та на 121,6 мільйона гривень — податок на нерухоме майно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області