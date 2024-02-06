«Срібло» молодіжної першості

Прихильники легкої атлетики краю, без сумніву, знають, що на початку цього місяця у манежі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка визначилися лауреати зимового чемпіонату області. Натомість у Києві паралельно відбувся чемпіонат України серед дорослих і молоді віком до 23-х років.

Якщо за підсумками всеукраїнських стартів дорослих майстрам «королеви спорту» нашого краю не вдалося піднятися на п’єдестал пошани, то молодіжна першість порадувала успіхом представника метальних дисциплін. У секторі для штовхання ядра відзначився Ігор Висоцький, яким спочатку у Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту, а нині в обласній ШВСМ опікується Іван Панасюк.

Підопічний надзвичайно талановитого свого часу метальника диску в найкращій своїй спробі штовхнув кулю на 15 метрів 77 сантиметрів. Такий результат дозволив уродженцю села Жнибородів на Бучаччині Ігореві Висоцькому завоювати срібну медаль чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні серед молоді.

На фото: Ігор ВИСОЦЬКИЙ на фоні чарівного краєвиду рідних Жнибородів Чортківського району.

Фото із соціальних мереж