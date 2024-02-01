Стосується платників єдиного податку першої-другої груп

Згідно з першим абзацом пункту 295.1 статті 295 Податкового кодексу України (ПКУ) платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Форма податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 рок за номером 578 зі змінами та доповненнями.

Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контрольного органу декларацію у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ, а також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників (перший абзац пункту 296.2 статті 296 ПКУ).

Водночас тимчасово, з першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше ніж до першого серпня 2023 року, положення розділу XIV ПКУ застосовуються з урахуванням особливостей, визначених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Так, тимчасово, з першого квітня 2022 року до 31 липня 2023 року підпунктом 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ було передбачено, що фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої та другої групи мали право не сплачувати єдиний податок.

При цьому такими особами декларація не заповнюється за період, в якому відповідно до першого абзацу підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ єдиний податок не сплачувався.

Законом України від 30 червня 2023 року за номером 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», який набрав чинності першого серпня 2023 року, підрозділ 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ доповнено пунктом 11 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, згідно з яким установлено, що з першого серпня 2023 року фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої та другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, мають право не сплачувати єдиний податок за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію.

При цьому такі особи не заповнюють декларацію за період, в якому відповідно до першого абзацу пункту 11 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ єдиний податок не сплачувався.

Для таких платників єдиного податку, які скористалися правом не сплачувати єдиний податок, контрольний орган не проводить нарахування авансових внесків з єдиного податку, визначене пунктом 295.2 статті 295 ПКУ.

Податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються таким платникам єдиного податку за періоди, за які був сплачений єдиний податок, що відображені в декларації.

Штрафні санкції та пеня за несплату (неперерахування) або сплату (перерахування) не в повному обсязі авансових внесків з єдиного податку у порядку та строки, визначені ПКУ, до таких платників не застосовуються.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, визначається у встановленому Кабінетом міністрів України порядку.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року за номером 309 із змінами та доповненнями.

Відповідно до переліку за номером 309 визначаються дати початку та завершення активних бойових дій, виникнення та припинення можливості бойових дій або початку та завершення тимчасової окупації.

Норми пункту 11 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ не застосовуються з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому було проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження фізичної особи-підприємця на іншу, ніж зазначена в першому абзаці пункту 11 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, територію України.

Отже, платники єдиного податку першої-другої груп, які не сплачували у 2023 році єдиний податок, скориставшись правом щодо несплати єдиного податку з першого січня 2023 року до 31 липня 2023 року, та які відповідно до пункту 11 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ мали право не сплачувати єдиний податок, у графах «І квартал», «ІІ квартал», «ІІІ квартал» і «IV квартал» розділів ІІ або ІІІ річної декларації за 2023 рік не зазначають інформацію в частині показників щомісячних авансових внесків з єдиного податку (у разі подання декларації на паперових носіях графи прокреслюються, в електронному вигляді — не заповнюються).

При цьому платники єдиного податку першої і другої груп, які сплачували єдиний податок (не скористалися правом не сплачувати єдиний податок), та ті яким необхідно було сплачувати авансові внески з єдиного податку, але не сплачували їх, зобов’язані відобразити суми таких сплачених/несплачених авансових внесків у графах «І квартал», «ІІ квартал», «ІІІ квартал» і «IV квартал» розділів ІІ або ІІІ річної декларації за 2023 рік.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області