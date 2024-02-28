Виправлення помилки підприємця за віком особи з інвалідністю, які подали додаток 1 у складі податкової декларації платника єдиного податку-підприємця

Форму податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578 із змінами і доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з нормами частини четвертої статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» особи, зазначені, зокрема, у пункті 4 частини першої статті 4 цього, звільняються від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України від 9 липня 2003 року за номером 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із змінами та доповненнями, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Якщо відповідно до інформації, наданої Пенсійним фондом України відповідно до протоколів обміну, в реєстрі страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування інформаційної системи ДПС по платнику встановлено ознаку «Особа з інвалідністю» або ознаку «ФО пенсіонер за віком», у такої особи згідно з приписами частини четвертої статті 4 згаданого закону відсутній обов’язок нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, оскільки згідно з нормами наказу за номером 578 додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» до декларації не подається та не заповнюється фізичними особами-підприємцями — платниками єдиного податку першої-третьої груп, відповідно до пунктів 296.2 та 296.3 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, за умови дотримання ними вимог, визначених частинами четвертою та шостою статті 4 закону за номером 2464, що дає право на звільнення таких осіб від сплати за себе єдиного внеску. Такі особи можуть подавати додаток 1 до декларації виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (примітка 10 до декларації).

Якщо платником, на якого поширюється, зокрема, дія пункту 4 частини першої статті 4 закону за номером 2464, помилково подано декларацію з типом «Звітна», яка містить у своєму складі додаток 1, в якому самостійно визначено базу нарахування єдиного внеску та суми, що підлягають сплаті, то такий платник подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період із типом декларації «Звітна нова». При цьому, обов’язково заповнюються всі рядки та графи розділу 9 додатка 1 за період визначений у графі 8 (примітка 1 додатка 1 до декларації).

При поданні декларації з виправленими показниками після закінчення граничного строку подання декларації платником зазначається тип декларації «Уточнююча».

При цьому обов’язково заповнюються всі рядки та колонки розділу 9 додатка 1 до декларації за період, визначений у графі 8. Для визначення уточнених зобов’язань зі сплати єдиного внеску заповнюється розділ 10 додатка 1 (примітка 2 додатка 1 до декларації).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області