Деякі нюанси декларування

Відповідно до підпункту 164.2.4 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172 та 173 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок подання фізичними особами — платниками податку на доходи фізичних осіб декларації встановлений сттаттею 179 ПКУ, згідно з пунктом 179.1 якої платник податку зобов’язаний подавати декларацію відповідно до ПКУ.

Водночас пунктом 179.2 статті 179 ПКУ визначено, що відповідно до ПКУ обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема, від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ.

Враховуючи сказане, фізична особа, яка отримала доходи від продажу об’єктів нерухомого та/або рухомого майна, з яких сплачено податок до нотаріального оформлення договорів купівлі-продажу відповідно до розділу IV ПКУ, не зобов’язана подавати річну декларацію та відображати такі доходи у додатку Ф4, за умови відсутності інших підстав для її подання.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області