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Деякі нюанси декларування

15.03.202415.03.2024Автор Богдан Дікальчук
Деякі нюанси декларування

Відповідно до підпункту 164.2.4 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172 та 173 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок подання фізичними особами — платниками податку на доходи фізичних осіб декларації встановлений сттаттею 179 ПКУ, згідно з пунктом 179.1 якої платник податку зобов’язаний подавати декларацію відповідно до ПКУ.

Водночас пунктом 179.2 статті 179 ПКУ визначено, що відповідно до ПКУ обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема, від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ.

Враховуючи сказане, фізична особа, яка отримала доходи від продажу об’єктів нерухомого та/або рухомого майна, з яких сплачено податок до нотаріального оформлення договорів купівлі-продажу відповідно до розділу IV ПКУ, не зобов’язана подавати річну декларацію та відображати такі доходи у додатку Ф4, за умови відсутності інших підстав для її подання.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області