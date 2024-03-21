Із початку цього року надходження акцизного податку до державного бюджету з вироблених в Україні товарів склали 18,7 мільйона гривень. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У структурі акцизного податку до державного бюджету з вироблених в Україні товарів основні надходження складають: від виробництва спирту — 0,2 мільйона гривень (1,1 відсотка), виробництва горілчаної продукції — 3,1 мільйона (16,6 відсотка), виробництва пива — 2,7 мільйона (14,4 відсотка), виробництва тютюнових виробів — 12,1 мільйона (64,7 відсотка), переобладнання транспортних засобів — 0,6 мільйона гривень (3,2 відсотка).

За січень-лютий забезпечено надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів в сумі 17,5 мільйона гривень, у тому числі з реалізації алкогольних напоїв — 13,1 мільйона гривень та з продажу пива — 4,4 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області