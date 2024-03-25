Нюанси складання та реєстрації розрахунку коригування

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. ДПС України враховуючи численні запити платників податків з питання складання та реєстрації розрахунку коригування, складеного постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача-платника податку, в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) отримувачем (покупцем), повідомила таке.

Статтею 192 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлено особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту).

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їхньої вартості, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної на отримувача-платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Відповідно до підпункту 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 ПКУ якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку-постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів / послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

Тобто постачальник має право зменшити податкові зобов’язання залежно від своєчасності реєстрації розрахунку коригування на зменшення отримувачем (покупцем) з урахуванням згаданих строків, а саме у звітному (податковому) періоді, в якому такий розрахунок коригування складено (у разі своєчасної реєстрації отримувачем (покупцем)) або зареєстровано (у разі несвоєчасної реєстрації отримувачем (покупцем)).

Отримувач (покупець) зобов’язаний зменшити податковий кредит незалежно від факту отримання ним розрахунку коригування на зменшення або факту його реєстрації в ЄРПН, а саме у звітному (податковому) періоді, в якому відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ виникли підстави для складання такого розрахунку коригування продавцем.

Більш детально про граничні строки реєстрації у ЄРПН, особливості реєстрації протягом дії воєнного стану, нюанси розрахунку показників у системі електронного адміністрування ПДВ, проведення перевірки та складання акту камеральної перевірки, його оскарження та інші питання йдеться у листі від 22 березня 2024 року за номером 8151/7/99-00-04-02-03-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області