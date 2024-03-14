Нюанси ведення діяльності мобілізованих платників єдиного податку першої чи другої груп

Першим та другим абзацами пункту 295.1 статті 295 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлено, що платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше двадцятого числа (включно) поточного місяця. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Нарахування авансових внесків для фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контрольними органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності (пункт 295.2 статті 295 ПКУ).

Слід зазначити, що пунктом 11 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ установлено, що з першого серпня 2023 року фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої та другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, мають право не сплачувати єдиний податок за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію.

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у пункті 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29 липня 2022 року за номером 225.

Згаданим порядком визначено перелік підстав неможливості виконання платником податків — фізичною особою, зокрема самозайнятою особою, податкових обов’язків, окрім підстав, встановлених підпунктами 102.6.1—102.6.5 пункту 102.6 статті 102 глави 9 розділу II ПКУ, однією з яких є призов на військову службу під час загальної мобілізації, оголошеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 «Про загальну мобілізацію», затвердженим Законом України від 3 березня 2022 року № 2105-IХ «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію», або перебування в підрозділах територіальної оборони (підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ порядку за номером 225).

Відповідно до першого-другого абзаців пункту 3 розділу ІІ порядку за номером 225 до платників податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, які на дату набрання чинності порядком за номером 225 мають можливість подати до контрольного органу заяву та документи (копії документів), інформацію про відсутність можливості виконання податкових обов’язків, застосовуються такі правила.

При неможливості виконання платником податків податкового обов’язку, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, платник податків подає не пізніше 30 вересня 2022 року заяву про відсутність такої можливості разом з вичерпним переліком документів (копій документів), інформації, які передбачені, зокрема, переліком документів, що підтверджують неможливість платника податків — фізичної особи, зокрема самозайнятої особи, своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента, затвердженим наказом за номером 225, до контрольного органу в порядку передбаченому пунктом 8 розділу ІІ порядку за номером 225.

Пунктом 4 цього переліку визначено, що з підстав, передбачених підпунктом 4 пункту 2 розділу II порядку за номером 225, подається військовий квиток або інший документ, виданий відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період.

При відсутності у платника податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, можливості подати таку заяву та відповідні документи (копії документів), інформацію у строки, визначені пунктом 3 розділу ІІ порядку за номером 225 (не пізніше 30 вересня 2022 року), платник податків подає заяву та відповідні документи (копії документів), інформацію одночасно з набуттям можливості виконання одного із податкових обов’язків (реєстрації податкової накладної, подання звітності, сплати невиконаного податкового зобов’язання тощо) таким платником податку, передбачених ПКУ або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контрольний орган, але не пізніше шістдесяти календарних днів із першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платника податків (другий абзац пункту 4 розділу ІІ порядку за номером 225).

Крім того, після прийняття рішення контрольним органом про неможливість своєчасного виконання платником податків податкового обов’язку, визначеного порядком за номером 225, до такого платника податків не застосовується відповідальність, передбачена ПКУ або іншим законодавством, контроль за яким покладено на контрольні органи, за його невиконання/несвоєчасне виконання (другий абзац пункту 2 розділу ІІ порядку за номером 225).

Чотирнадцятим абзацом підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що платники податків, у тому числі щодо своєї філії або акцизного складу, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, в яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, передбачених ПКУ, за умови виконання ними податкових обов’язків щодо, зокрема, сплати податків і зборів протягом шістдесяти календарних днів із першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

Враховуючи те, що положення підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ поширюються, у тому числі на платників податків, які мобілізовані, то фізична особа-підприємець — платник єдиного податку першої-другої груп, яка мобілізована протягом дії воєнного стану в Україні, та не має можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо, зокрема, сплати єдиного податку, зобов’язана виконати його протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Якщо фізична особа-підприємець — платник єдиного податку першої-другої груп демобілізована до закінчення дії воєнного стану та у неї відновилася можливість виконання податкового обов’язку, така особа має сплатити єдиний податок протягом шістдесяти календарних днів із першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей.

Згідно з першим і третім абзацами пункту 59.1 статті 59 ПКУ у разі коли у платника податків виник податковий борг, контрольний орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога не надсилається (не вручається), а заходи, спрямовані на погашення (стягнення) податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контрольний орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків. Строк давності, визначений пунктом 102.4 статті 102 ПКУ для стягнення податкового боргу, у такому випадку розпочинається не раніше дня виникнення податкового боргу у сумі, що перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Податкова вимога вважається відкликаною, якщо контрольний орган її скасовує (підпункт 60.1.2 пункту 60.1 статті 60 ПКУ).

У випадку, визначеному підпунктом 60.1.2 пункту 60.1 статті 60 ПКУ, податкова вимога вважається відкликаною з дня прийняття контрольним органом рішення про скасування податкової вимоги (пункт 60.3 статті 60 ПКУ).

Відповідно до першого і другого абзаців пункту 25 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ самозайняті особи (фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, визначеного Законом України від 21 жовтня 1993 року за номером 3543-ХІІ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб відповідно до розділу IV ПКУ, а також звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку відповідно до глави 1 розділу XIV ПКУ.

Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до органу доходів і зборів за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом десяти днів після її демобілізації. Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом десяти днів після закінчення її лікування (реабілітації).

Враховуючи сказане, для скасування контрольним органом нарахованих сум з єдиного податку фізична особа-підприємець — платник єдиного податку першої або другої групи (ФОП) має право подати заяву разом з вичерпним переліком документів до контрольного органу відповідно до порядку за номером 225. На підставі поданої заяви з копією відповідного документа контрольним органом скасовуються нарахування єдиного податку в інтегрованій картці платника за весь період мобілізації ФОП у період дії воєнного стану в Україні та приймається рішення про скасування податкових вимог.

Після демобілізації протягом десяти днів подати до контрольного органу за місцем своєї податкової реєстрації заяву щодо звільнення від обов’язку сплати єдиного податку та копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації. Якщо демобілізована ФОП перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява з копією відповідного документа подаються протягом десяти днів після закінчення її лікування (реабілітації).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області