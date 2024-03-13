Особливості справляння ПДВ під час карантину і війни

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна «гаряча лінія». Заступник начальника відділу адміністрування ПДВ управління оподаткування юридичних осіб Віктор Саванець поспілкувався з телефонними співрозмовниками стосовно справляння податку на додану вартість у дні карантину та війни.

Платників, зокрема, цікавило чи переривається термін, встановлений Податковим кодексом України для формування податкового кредиту, на період зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Посадовець зазначив, що при зупиненні реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних перебіг строків для формування податкового кредиту переривається на період зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН.

Також їх цікавило, як складається податкова накладна при безоплатному постачанні товарів/послуг. Пан Віктор роз’яснив, що при безоплатному постачанні товарів/послуг складаються дві податкові накладні: одна на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, інша — на суму, розраховану, виходячи з перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

Крім того, платників найбільше цікавили питання щодо застосування штрафу за порушення термінів реєстрації податкових накладних. Податківець поінформував, що ДПС України листом від першого лютого 2024 року за номером 2725/7/99-00-04-02-04-07 надало роз’яснення щодо застосування до платників податків штрафних санкцій при реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН з порушенням строків, визначених Податковим кодексом України, граничні строки реєстрації яких припали на період дії карантину та/або воєнного стану. Податківець повідомив, якщо порушення вчинене:

у період із першого березня 2020-го до 27 травня 2022 року — штрафні санкції не застосовуються (пункт 521 підрозділу 10 розділу XX ПКУ);

у період із 27 травня 2022-го до першого серпня 2023 року — штрафні санкції застосовуються (пункт 1201.1 статті 1201 ПКУ, пункт 90 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, вісімнадцятий абзац підпункту 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ);

із першого серпня 2023 року — штрафні санкції застосовуються (пункт 1201.1 статті 1201 ПКУ, пункт 90 підрозділу 2 розділу XX ПКУ).

Штрафи у розмірах, встановлених пунктом 90 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, застосовуються при порушенні платником податку, передбачених пунктом 89 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, граничних строків реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН із датою складання, починаючи з 16 січня 2023 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області