Поради для отримання довідки про відсутність заборгованості

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області нещодавно відбулася традиційна «гаряча лінія». На запитання платників податків стосовно обов’язкових вимог заповнення заяви для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів відповідав начальник управління по роботі з податковим боргом Михайло Манастирський.

Під час годинного спілкування посадовець нагадав, що для отримання довідки про відсутність заборгованості із платежів, платник подає заяву за формою згідно з додатком 2 до Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року за номером 733.

Також пана Михайла запитували про детальне заповнення пунктів 3, 4 заяви для отримання такої довідки. На що податківець зазначив, що у пункті 3 заяви вказується назва, номер та дата прийняття нормативно-правового акта, положеннями якого передбачено необхідність підтвердження відсутності у платника заборгованості з платежів, контроль за справляння, яких покладено на контрольні органи. Такі вимоги містяться у численних законах України, нормативно-правових актах Кабінету міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, тощо.

Так, у заяві має бути вказано вид відповідного акта законодавства (повний або скорочений варіант), його номер (реєстраційний індекс), дату прийняття (зазвичай зазначається цифровим або словесно-цифровим способом) та індивідуальну назву, яка зазначається в лапках. При цьому неприпустимим є зазначення у пункті 3 заяви посилання виключно на порядок за номером 733 та/або згаданий наказ Міністерства фінансів України.

У пункті 4 форми заяви має бути зазначено найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) буде подано довідку.

Тому відсутність у пункті 4 заяви інформації про особу, до якої буде подано довідку (наприклад зазначення у пункті 4 заяви: «за вимогою», «Не визначено», «тендерному комітету» або власної назви платника є неприпустимим.

Під час телефонного спілкування Михайло Манастирський також звернув увагу на те, що коли окремі реквізити поданої заяви заповнено некоректно, це є підставою у відмові прийняття її до розгляду.

Телефонні співрозмовники також запитували про дії податківців у випадку наявності податкового боргу. На що було дано відповідь, що за наявності у платника податкового боргу та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів платнику у довільній формі готується лист із вмотивованою відмовою щодо надання довідки. Готується вона протягом п’яти робочих днів із дня, наступного за днем отримання заяви органом, до якого її було подано. Лист вручається особисто платнику (його законному чи уповноваженому представникові) або надсилається у встановленому порядку.

Податківець також нагадав про те, що в головному управлінні ДПС у Тернопільській області функціонує телефон «гарячої лінії» з питань податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску — (0352)434635. Також для платників працює такий формат спілкування, як Комунікаційна податкова платформа tr.ikc@tax.gov.ua.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області