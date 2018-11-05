Затверджено порядок надання довідки

Повідомлення головного управління ДФС у Тернопільській області. Наказом від 3 вересня 2018 року за номером 733 Міністерство Фінансів України затвердило порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Порядок розроблено з метою поліпшення обслуговування платників при наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи. Для отримання довідки платник подає заяву за вибором:

— у паперовій формі — до державної податкової інспекції за основним місцем обліку або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу. Якщо заяву подано до державної податкової інспекції, її передають до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу;

— в електронній формі — на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету з дотриманням вимог Законів «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Довідка або відмова в її наданні готуються уповноваженим органом протягом п’яти робочих днів із дня, наступного за днем отримання заяви органом, до якого її було подано. Довідка надається безоплатно за вибором платника в паперовій або електронній формі, про що він зазначає у заяві. Строк дії довідки — десять календарних днів із дати її формування.

Наказ за номером 733 опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 19 жовтня 2018 року за номером 80 та набирає чинності з дня набрання чинності Закону України від 5 жовтня 2018 року за номером 2155-VІІІ «Про електронні довірчі послуги», але не раніше дня його офіційного опублікування. Тобто — 7 листопада 2018 року.

Фото сектору комунікацій головного управління ДФС у Тернопільській області